Real Madrid'in Fransız efsanesi teknik direktörü Zidane, transfer etmeyi çok istediği belirtilen PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe'nin Real Madrid'e transferi için görüştü iddia edildi.

Yeni teknik direktörü Zinedine Zidane ile birlikte yaz transfer dönemini hızlı geçirmesi beklenen Real Madrid'in Paris Saint Germain'in süperstarı Kylian Mbappe'yi istediği öne sürülüyordu. Son olarak Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football de İspanyol devinin 20 yaşındaki futbolcu için 280 milyon euroluk bir teklif yapmayı düşündüğünü yazmıştı.

Kaynak: haberinburada....