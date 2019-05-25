HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN: CHP GENEL MERKEZİNE YÜRÜYECEĞİZ
CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'ın göreve gelmesinin ardından işten çıkarılan 97 taşeron işçinin, Hizmet-İş temsilcileriyle Demokrasi Meydanı'nda 24 Nisan'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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