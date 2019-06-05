HAKAN ÇALHANOĞLU, MİLAN’DA KALACAĞINI AÇIKLADI!
Adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan ayrılmayacağını ve önümüzdeki sezon da İtalya Liginde forma giyeceğini belirtti.
Adı Galatasaray'la anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan bir süredir Milan'dan ayrılacağına ilişkin çıkan haberlere milli takım kampından yanıt verdi.
Kaynak: haberinburada. ....
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