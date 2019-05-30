HAKİM, ŞİKAYETÇİ OLDUĞU DAVAYA BAKIP KENDİSİNİ DURUŞMAYA DAVET ETTİ
İzmir'in Kınık ilçesinde, asliye ceza mahkemesinin kadın hakimi, şikayetçisi olduğu davanın iddianamesini kabul edip kendisine davetiye çıkarttı.
İzmir'in Kınık ilçesinde, asliye ceza mahkemesinin kadın hakimi, şikayetçisi olduğu davanın iddianamesini kabul edip, kendisine davetiye çıkarttı. Bununla da yetinmeyip ilk duruşmayı hakim sıfatıyla yönetti. Duruşma zabtına tebligatların taraflara ulaştığını ve yazılan talimatlara yanıt verildiğinin görüldüğünü geçirten hakim, sanık avukatının, daha önce reddi hakim talebinde bulunduklarını belirterek, şikayetçisi olduğu davayı yönetmesinin hukuk skandalı olduğunu ifade etmesi üzerine dosyadan çekildi....
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