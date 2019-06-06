Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan en önemli düzenlemelerden birisi de hakim ve savcı yardımcılığı sistemiydi. Hakim ve savcı yardımcılığı sistemiyle de yargı mensuplarının kürsüde yerlerini almadan önce belirli bir süre adalet hizmetleri içine girerek tecrübe kazanması amaçlanıyor.

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