HAKKARİ’DE ASKERİ ARAÇ KAZA YAPTI: 1 ŞEHİT, 1 YARALI
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde 5 Haziran'da bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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