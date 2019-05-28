HAKURK’A PENÇE DARBESİ! HEDEFLER TAM İSABETLE VURULDU
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik harekat başlattı. Gün içerisinde topçu bataryalarından yapılan atışlar ve düzenlenen hava harekatının ardından akşam da bölgeye özel eğitimli komandolar sevk edildi. ATAK helikopterlerinin de görev aldığı harekatın başarıyla devam ettiği bildirildi....
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