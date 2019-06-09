HALK PLAJININ İŞGAL EDİLDİĞİNİ SÖYLEYİP, TEPKİ GÖSTERDİLER
İzmir'deki Azmak Koyu'nun bir şirket tarafından kapatılarak girişler ücretli hale getirilmesi mahalle sakinleri tarafından protesto edildi. Plajı eskisi gibi ücretsiz kullanmak istediklerini belirten yaklaşık 50 kişilik grup, plajı istedikleri zaman kulla
İzmir'in Çeşme ilçesi Azmak Koyu'nda daha önce halkın ücretsiz olarak kullandığı plajın çevresi, bir şirket tarafından kapatılarak girişler ücretli hale getirildi. Plajların halkın olduğunu belirterek, sahile girmek isteyen mahalle sakinleriyle işletme çalışanları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Daha sonra sahile giren mahalle sakinleri, bir süre plajda oturarak, işletmeyi sessizce protesto etti....
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