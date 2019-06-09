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Halk plajının işgal edildiğini söyleyip, tepki gösterdiler

HALK PLAJININ İŞGAL EDİLDİĞİNİ SÖYLEYİP, TEPKİ GÖSTERDİLER

İzmir'deki Azmak Koyu'nun bir şirket tarafından kapatılarak girişler ücretli hale getirilmesi mahalle sakinleri tarafından protesto edildi. Plajı eskisi gibi ücretsiz kullanmak istediklerini belirten yaklaşık 50 kişilik grup, plajı istedikleri zaman kulla

Tarih : 09 Haziran 2019, 12:30
Puan Ver : Halk Plajının İşgal Edildiğini Söyleyip, Tepki Gösterdiler(5/10)1

İzmir'in Çeşme ilçesi Azmak Koyu'nda daha önce halkın ücretsiz olarak kullandığı plajın çevresi, bir şirket tarafından kapatılarak girişler ücretli hale getirildi. Plajların halkın olduğunu belirterek, sahile girmek isteyen mahalle sakinleriyle işletme çalışanları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Daha sonra sahile giren mahalle sakinleri, bir süre plajda oturarak, işletmeyi sessizce protesto etti....

















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