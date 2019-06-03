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Halkbank’ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı

HALKBANK’TA 5 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Halkbank'ın üç genel müdür yardımcılığı makamını kapatıp beş genel müdür yardımcısını da görevden aldı.

Tarih : 03 Haziran 2019, 16:40
Puan Ver : Halkbank’Ta 5 Genel Müdür Yardımcısı Görevden Alındı(5/10)1

Halkbank'ın üç genel müdür yardımcılığı makamını kapattığı, beş genel müdür yardımcısını görevden aldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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