HALUK LEVENT, CARETTALARIN ÜREME ALANINDA KONSER YAPILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
Haluk Levent, Mersin'de Caretta Caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan sahil bölgesinde yapılması planlanan ve Aleyna Tilki, Murat Boz, Demet Akalın gibi isimlerin sahne alacağı festivale tepki gösterdi.
5-7 Haziran tarihleri arasında Mezitli ilçesindeki 100'üncü Yıl(Gümüşkum) Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek olan Mersin PopFest 2019'da Aleyna Tilki, Simge, Hande Yener, Demet Akalın, Murat Dalkılıç ve Fettan Can gibi birçok ünlü popçu sahne alacak. Ancak bölgenin Caretta Caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olması nedeni ile organizasyona tepkiler dinmiyor. Organizasyona bir tepki de şarkıcı Haluk Levent'ten geldi....
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