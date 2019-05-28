İmamoğlu’Nun Montajlanan Konuşmasında Soruyu Soran Gazeteciden Açıklama
Fenerbahçe’Nin Eski Başkanı Metin Aşık, Hayatını Kaybetti
Borç Parayla Kurduğu Tandırda Günde 500 Ekmek Üretip Tanesini 1 Liradan Satıyor
Haluk Levent, Carettaların Üreme Alanında Konser Yapılmasına Tepki Gösterdi
Meteoroloji Açıkça Uyardı: Hastalar, Çocuklar Ve Yaşlılar Dışarı Çıkmasın!
’Bebek Benden Değil’ Diyerek Sevgilisini Dövdü, Bebeği Öldürmekle Tehdit Etti
Son Dakika! Yılbaşından Bu Yana 433 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Denizli’De Bulunan 7 Kiloluk Dev Mantar Görenleri Hayrete Düşürdü
Nihat Özdemir’Den Albayrak’A Cevap: Var Kayıtlarını Ellerinde Görürsem, Hesap Sormasını Biliriz
Amerikan Denizaltısı Buz Dağına Çarpınca Bu Hale Geldi! Fotoğraflar İlk Kez Yayınlandı
Mhp Lideri Bahçeli’Den Pençe Operasyonu Açıklaması: Önşartsız Destekliyoruz
Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2’Si Hayatını Kaybetti, 3’Ü Ağır Yaralandı
İstanbul’Da 69 Yılın Mayıs Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı
Dzeko’Dan ’Fenerbahçe’Ye Transfer Olacak Mısın?’ Sorusuna Net Yanıt: Hayır
Çocuk İstismarını Anlatan Kitapta Bulunan İğrenç Satırlar, Sosyal Medyada Büyük Tepki Topladı
Dikkatsiz Sürücü, Navigasyona Eksik Yazdığı Harf Yüzünden İtalya Yerine Almanya’Ya Gitti
Gümüş Fiyatları Yaklaşık Altı Ayın En Düşük Seviyesine İndi
Kuzey Irak’Taki Terör Hedeflerine Yönelik Düzenlenen Pençe Harekatı’Ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
Cani Koca, Baldızı İle Birlikte Olabilmek İçin Karısını Öldürdü
Sözlüsüne ’Hakkını Helal Et’ Mesajı Gönderdikten Ortadan Kayboldu

Haluk Levent, Carettaların üreme alanında konser yapılmasına tepki gösterdi

HALUK LEVENT, CARETTALARIN ÜREME ALANINDA KONSER YAPILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Haluk Levent, Mersin'de Caretta Caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan sahil bölgesinde yapılması planlanan ve Aleyna Tilki, Murat Boz, Demet Akalın gibi isimlerin sahne alacağı festivale tepki gösterdi.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 20:50
Puan Ver : Haluk Levent, Carettaların Üreme Alanında Konser Yapılmasına Tepki Gösterdi(8/10)4

5-7 Haziran tarihleri arasında Mezitli ilçesindeki 100'üncü Yıl(Gümüşkum) Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek olan Mersin PopFest 2019'da Aleyna Tilki, Simge, Hande Yener, Demet Akalın, Murat Dalkılıç ve Fettan Can gibi birçok ünlü popçu sahne alacak. Ancak bölgenin Caretta Caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olması nedeni ile organizasyona tepkiler dinmiyor. Organizasyona bir tepki de şarkıcı Haluk Levent'ten geldi....

















Etiketler: Haluk  Levent  Carettaların  Üreme  Alanında  Konser  Yapılmasına  Tepki  Gösterdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER