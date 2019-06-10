HALUK LEVENT, LÖSEMİ HASTASI BABA VE KIZI ZİYARET ETTİ
Yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, hastanede lösemi tedavisi gören baba ve kızı ziyaret ederek herkesi en yakın kan merkezine giderek ilik bağışlamaya davet etti. Şarkıcının bu ziyareti ise görenleri duygulandırdı.
Ünlü sanatçı Haluk Levent, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde (ADÜ) lösemi tedavisi gören baba ve kızı ziyaret etti. Levent, ziyaretinde ilik bağışçılarına ihtiyaç olduğunu belirterek herkesi en yakın kan merkezine davet etti.
Kaynak: haberinburada....
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