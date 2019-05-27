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Hande Erçel’i, Babasının Yanında Utandıran Soru

HANDE ERÇEL’İ, BABASININ YANINDA UTANDIRAN SORU

Babasıyla kol kola yürüyen güzel oyuncu Hande Erçel, barıştığı sevgilisi Murat Dalkılıç sorusu karşısında utandı.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 01:40
Puan Ver : Hande Erçel’İ, Babasının Yanında Utandıran Soru(5/10)1

Geçtiğimiz hafta yurt dışı tatili sırasında babasını özleyen ve not paylaşan Hande Erçel, babasıyla kavuştu. Geçen gün Yeniköy'de babası ile görüntülenen oyuncu Hande Erçel'e sevgilisi Murat Dalkılıç ile ilgili sorular yöneltildi.

SORU KARŞISINDA ŞAŞIRDI

Yeniköy'de babasıyla görüntülenen Hande Erçel muhabirlerin “Eski sevgiliniz Murat Dalkılıç ile barıştınız....

















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