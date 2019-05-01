HANDE YENER’İN KUMAR OYNARKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Serdar Ortaç'ı kumar oynadığı için eleştiren Hande Yener'in kumar oynarken görüntüleri ortaya çıktı.
Serdar Ortaç, geçtiğimiz haftalarda albüm çıkarmama nedeni hakkında konuşmuştu. Ünlü şarkıcı, “Aranjörler iki araba parası istiyor, artık albüm çıkarmayacağım. “ demişti....
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