İngiltere'de çek dolandırıcılığından yargılanan Marc Marshall, isimli adam iki yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldığını öğrenince sanık kürsüsünde yüzüne asit döktü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da çek dolandırıcılığından yargılanan bir adam, iki yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldığını öğrendikten sonra sanık kürsüsünde yüzüne asit döktü.

Kaynak: haberinburada. ....