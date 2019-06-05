HASAN ALİ KALDIRIM, İNGİLTERE YOLCUSU
Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi Hasan Ali Kaldırım, kariyerini İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, İngiltere yolcusu. Ada basınında yer alan haberlerde West Ham United'ın 5 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanarak tecrübeli sol beki kadrosuna katacağı ciddi ciddi konuşuluyor. Fenerbahçeli taraftarların gitmesine karşı çıktığı Hasan Ali, Premier Lig rüyasını da geri çevirmeyi düşünmüyor....
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