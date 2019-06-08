HASAN ALİ KALDIRIM, MBAPPE’Yİ SAHADAN SİLDİ!
Türkiye'nin Fransa'yı konuk ettiği maçta Fransızların dünyaca ünlü oyuncusu Kylian Mbappe, Hasan Ali Kaldırım karşısında ilk yarıda adım atamadı.
A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. maçında Fransa ile karşılaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadında oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetiyor....
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