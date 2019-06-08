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Hasan Ali Kaldırım, Mbappe’yi sahadan sildi!

HASAN ALİ KALDIRIM, MBAPPE’Yİ SAHADAN SİLDİ!

Türkiye'nin Fransa'yı konuk ettiği maçta Fransızların dünyaca ünlü oyuncusu Kylian Mbappe, Hasan Ali Kaldırım karşısında ilk yarıda adım atamadı.

Tarih : 08 Haziran 2019, 23:30
Puan Ver : Hasan Ali Kaldırım, Mbappe’Yi Sahadan Sildi!(10/10)6

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. maçında Fransa ile karşılaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadında oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetiyor....

















Etiketler: Hasan  Ali  Kaldırım  Mbappe’Yi  Sahadan  Sildi    haber

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