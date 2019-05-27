Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Medipol Başakşehir maçındaki hakaret ve saldırısı sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, “hakaret ve saldırı“ nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

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