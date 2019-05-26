HASAN ŞAŞ, ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda taraftarının önünde kupasını kaldırdı. Büyük bir görsel şölenin yaşandığı statta kupa töreni için tek tek sahneye çıkan futbolcular önce madalyalarını ardından da kupayı aldı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Chp’Nin İbb Adayı Ekrem İmamoğlu, Cami Çıkışı Yuhalandı
- Cinsel İstismar Sanığının Bilgisayarında Çocuk İstismarı Videoları Bulundu
- ’İspiyonculuğun Sonu Budur’ Deyip Arkadaşının Kulağını Kesti
- Diyarbakır’Da Nesli Tükenmekte Olan Boynuzlu Baykuş Görüldü
- Suriyeli Sığınmacının ’Kafa Kesmek İstiyorum’ Sözleri Büyük Tepki Çekti
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Peru’Da 8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
- Almanya’Da Camiyi Kundaklayan Şüpheliyi Cemaat Yakaladı
- Abd’De Bir Tarih Öğretmeninin Kız Öğrencisiyi Taciz Ettiği Anlar, Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi
- Theresa May’İn Koltuğuna Kim Oturacak? İşte Muhafazakar Parti’Nin Olası Yeni Lider Adayları
- İran’Da 30 Yogacı Gözaltına Alındı
Bu Haberle İlgili Yorumlar