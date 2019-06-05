HASTANEDE BÜYÜK SKANDAL! DOKTOR SEDYEYE ÇIKIP HASTAYI DÖVDÜ
Hindistan'ın Jaipur şehrinde bulunan Sawai Man Singh hastanesinin acil servisinde bir doktor, iki meslektaşına saldırdığı iddia edilen hastayı sedyenin üzerine çıkarak dövdü.
Mide ağrısı şikayeti ile hastaneye gelen hasta, hastanenin acil servisinde hemşireler ile tartıştı. Bu sırada araya giren iki doktora saldırınca üzerinde mavi önlüğü bulunan başka bir doktor, acil servisteki yatağında uzanan hastayı tokatlamaya başladı. Sedyenin üzerine çıkarak hastasına vurmaya devam eden doktoru meslektaşları durdurmaya çalıştı....
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