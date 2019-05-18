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Hat Kalemi Yapıp Tanesini 300 Liradan Satıyor

HAT KALEMİ YAPIP TANESİNİ 300 LİRADAN SATIYOR

Hat kalemi ustalarından Sedat Dilman'ın değerli ağaç ve kemikten yaptığı hat kalemleri dünyanın bir çok ülkesinden hattatlar ve öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Dilman, kalemlerini 15 ile 300 lira arasında değişen fiyatlara satıyor.

Tarih : 18 Mayıs 2019, 19:40
Puan Ver : Hat Kalemi Yapıp Tanesini 300 Liradan Satıyor(9/10)5

Bursa'da hat kalemi ustası; değerli ağaçlarla yaptığı hat kalemlerini dünyanın bir çok ülkesine satıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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