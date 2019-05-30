Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, süt ve nişastayla yapılan haytalı tatlısı havaların da ısınmasıyla birlikte talep görmeye başladı. Buz ya da dondurma koyulan ve üzerine gül şurubu dökülerek servis edilen tatlıya ceviz içi ve badem de eklenebiliyor.

Kaynak: haberinburada....