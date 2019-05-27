HATAYSPOR-GAZİANTEP GAZİŞEHİR MAÇINI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK
Hatayspor ile Gaziantep Gazişehir arasında oynanacak, Süper Lige yükselecek son takımı belirleyecek olan Spor Toto 1.Lig Play-Off finalini Cüneyt Çakır yönetecek.
30 Mayıs Perşembe günü saat 21. 45'te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak....
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