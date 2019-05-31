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Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçında iki taraftar gözaltına alındı

HATAYSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇINDA İKİ TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanan Spor Toto 1. Lig play-off final maçında iki Gazişehir Gaziantep taraftarı polis tarafından gözaltına alındı.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 00:40
Puan Ver : Hatayspor-Gazişehir Gaziantep Maçında İki Taraftar Gözaltına Alındı(8/10)4

Hatayspor-Gazişehir Gaziantep Spor Toto 1. Lig Play-Off Final maçının 5. dakikasında tribünlerde gerginlik yaşandı....

















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