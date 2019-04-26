Dün saat 17. 10'da İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gitmesi planlanan Atlasglobal Hava Yolları'na ait tarifeli uçak, rötar yaptı. Terminalde sefer saatini bekleyen bazı yolcular, havalimanında bilet işlemlerini yapan görevlilere rötardan dolayı tepki gösterdi....



































