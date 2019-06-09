Milli Savunma Bakanlığınca, Hakkari sınırında bir üs bölgesine PKK tarafından yapılan saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta'nın tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

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