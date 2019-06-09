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HAVAN SALDIRISINDA YARALANAN ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU


Havan saldırısında yaralanan askerimiz şehit oldu
Tarih : 09 Haziran 2019, 08:20
Puan Ver : Havan Saldırısında Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu(6/10)2

Milli Savunma Bakanlığınca, Hakkari sınırında bir üs bölgesine PKK tarafından yapılan saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta'nın tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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