HAVAN SALDIRISINDA YARALANAN ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Milli Savunma Bakanlığınca, Hakkari sınırında bir üs bölgesine PKK tarafından yapılan saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta'nın tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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