HAYALLERİ UĞRUNA MÜHENDİSLİĞİ BIRAKTI, MADALYALI PASTACI OLDU
Ziraat mühendisi Şule Küçükyılmaz uğruna mesleğini bıraktığı pasta tasarımlarıyla Aşçılar Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.
Bursa'da yaşayan ziraat mühendisi Şule Küçükyılmaz (41), mesleğini bırakıp başladığı pasta tasarımlarıyla Lüksemburg'da gerçekleştirilen Aşçılar Dünya Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: haberinburada. ....
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