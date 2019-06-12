Rapçi Şamil Oymak’In Grup Arkadaşları Hakkındaki İddialarından Dolayı Evi Basıldı
Tunceli’De Pkk’Lı Teröristlerle Çatışma: 4 Asker Ağır Yaralı
İbrahim Tatlıses, Hakan Çalhanoğlu İle İlgili İlginç Mesajıyla Adından Söz Ettirdi
Türkiye’Nin Grubunda Lider Değişti! İşte Puan Durumu
Şenol Güneş: Fransa’Yı Değil De İzlanda’Yı Yensek Daha İyi Olurdu
Şarkıcı Metin’Den Dikkat Çeken Açıklama: Müzik Evrenseldir Kategorize Edilemez!
Hazal Filiz Küçükköse Eski Eşiyle İlgili Konuştu: Miladı Doldu
Keanu Reeves, Fotoğraf Çektirirken Ki Davranışıyla Gönüllerde Taht Kurdu!
Yıldırım’Dan İmamoğlu’Na ’Canlı Yayın’ Yanıtı: Bunun Adı Basitliktir
Küçükkaya, İmamoğlu’Nun ’Yıldırım Soruların Görüşülmesini Talep Etti’ İddiasına Cevap Verdi
İzlanda’Da 3 Puan Hasretine Yine Son Veremedik!
İzlandalı Taraftarlar Maçı Çocuk Parkında Takip Etti
İstanbul’Un Tarihi Simgeleri Milli Takıma Destek İçin Kırmızı-Beyaza Büründü
A Milli Takım Grup Maçlarında İlk Kez Gol Yedi
Taksim Meydanı’Nda Milli Maç Heyecanı Dev Ekrana Taşındı
İşte İzlanda-Türkiye Maçından Unutulmaz Kareler!
Ozan Tufan, İzlanda Maçındaki Performansıyla Eleştiri Yağmuruna Tutuldu!
Atık Toplayan Hurdacıydı, Şimdi Atıkları İşleyen Tesisi Var
Daily Telegraph: İngiltere’De Bazı Zenginler Düğünlerde Şempanze Eti Yiyor
Şeyh Edebali Türbesi’Ni Gösteren Yön Tabelası Yanlış Yazıldı, Görenler Gözlerine İnanamadı

Hazal Filiz Küçükköse eski eşiyle ilgili konuştu: Miladı doldu

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE ESKİ EŞİYLE İLGİLİ KONUŞTU: MİLADI DOLDU

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçen yıl olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Tuan Tunalı için bomba açıklamalar yaparak, “Miadı doldu, son kullanma tarihi geçti.“ ifadelerini kullandı.

Tarih : 12 Haziran 2019, 01:00
Puan Ver : Hazal Filiz Küçükköse Eski Eşiyle İlgili Konuştu: Miladı Doldu(10/10)6

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse gazetecilerin evlilik soruları üzerine, “Bence evlilik çok özel bir kurum. İnsan kendini hazır hissettiği zaman doğru zamanda doğru kişiyle neden olmasın“ dedi.

“SON KULLANMA TARİHİ GEÇTİ“

Kendisi için “Hakkımı helal etmiyorum“ diyen eski eşi Tuan Tunalı ilgili de açıklamada bulunan oyuncu, “Miadı doldu, son kullanma tarihi geçti....

















Etiketler: Hazal  Filiz  Küçükköse  Eski  Eşiyle  İlgili  Konuştu  Miladı  Doldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER