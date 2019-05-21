Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, “Sayın Berat Albayrak ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi.“ açıklamasını yalanladı.