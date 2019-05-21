HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN ABDURRAHİM ALBAYRAK’IN SÖZLERİNE YALANLAMA!
Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, “Sayın Berat Albayrak ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi.“ açıklamasını yalanladı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol programında, “Sayın Berat Albayrak ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak. Sürekli bankalardayım....
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