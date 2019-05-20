HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri için “Davet etselerdi, Samsun'da olmak isterdik“ dediği iddia edildi.