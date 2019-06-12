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HDP tabanı 23 Haziran İstanbul seçimlerinde ne yapacak?

HDP TABANI 23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİMLERİNDE NE YAPACAK?

HDP, 31 Mart'taki seçimde Ekrem İmamoğlu'na destek vermiş ancak yaklaşık 170 bin seçmenin sandığa gitmediği öğrenilmişti. Peki 23 Haziran'da bu tablo nasıl olacak? Mahmut Hamsici, İstanbul Küçükçekmece'de Kürt seçmenler ve HDP yetkilileriyle görüştü.

Tarih : 12 Haziran 2019, 11:30
Puan Ver : Hdp Tabanı 23 Haziran İstanbul Seçimlerinde Ne Yapacak?(7/10)3

Kürtçe konuşmalar, Kürtçe dükkan isimleri, Kürtçe duvar yazıları, HDP'nin afişleri… Bu mahallede dolaşırken Mardin, Bitlis ya da Diyarbakır'ın sokaklarında dolaştığınızı hissedebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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