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Helikopterden düşen şehit astsubayın cenazesi memleketine uğurlandı

HELİKOPTERDEN DÜŞEN ŞEHİT ASTSUBAYIN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Dağcı Bülent Tuncer'i kurtarmaya giden askeri helikopterdendüşüp şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın cenazesi, törenle memleketi İzmir'e uğurlandı.

Tarih : 09 Haziran 2019, 14:40
Puan Ver : Helikopterden Düşen Şehit Astsubayın Cenazesi Memleketine Uğurlandı(7/10)3

Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı bir dağcıyı arama/kurtarma çalışmaları sırasında dün helikopterden düşerek şehit olan Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 135 Filo personeli Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir'e uğurlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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