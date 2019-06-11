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Hercai Dizisinin Başrol Oyuncusu Akın Akınözü, Bedelli Askerlikten Yararlandı
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Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, bedelli askerlikten yararlandı

HERCAİ DİZİSİNİN BAŞROL OYUNCUSU AKIN AKINÖZÜ, BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANDI

Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, bedelli askerlikten yararlanarak askerliğini yapmak üzere birliğine teslim oldu. Oyuncunun yeni imajı ise herkesi şaşırttı.

Tarih : 11 Haziran 2019, 09:40
Puan Ver : Hercai Dizisinin Başrol Oyuncusu Akın Akınözü, Bedelli Askerlikten Yararlandı(10/10)6

ATV ekranlarının reyting rekortmeni projesi Hercai'de canlandırdığı Miran karakteri ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Akın Akınözü, bedelli askerlikten yararlanan ünlülerden oldu. Yakışıklı oyuncunun kısa saçlı ve sakalsız hali ise görenleri şaşırttı.

ANNESİ YALNIZ BIRAKMADI

21 gün boyunca vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olan yakışıklı oyuncuyu annesi Özlem Akınözü yalnız bırakmadı....

















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