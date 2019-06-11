Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, bedelli askerlikten yararlanarak askerliğini yapmak üzere birliğine teslim oldu. Oyuncunun yeni imajı ise herkesi şaşırttı.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni projesi Hercai'de canlandırdığı Miran karakteri ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Akın Akınözü, bedelli askerlikten yararlanan ünlülerden oldu. Yakışıklı oyuncunun kısa saçlı ve sakalsız hali ise görenleri şaşırttı.

ANNESİ YALNIZ BIRAKMADI

21 gün boyunca vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olan yakışıklı oyuncuyu annesi Özlem Akınözü yalnız bırakmadı....



































