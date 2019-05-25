HİLAL ALTINBİLEK’İN ANNESİNİ GÖREN TAKİPÇİLERİ ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynayan Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından annesi ile olan fotoğrafını paylaştı. Bilek'in annesinin fotoğrafını görev takipçileri, “Kardeşi gibi“ yorumlarını yaptı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Züleyha karakterindeki Hilal Altınbilek'in performansıyla ATV ekranlarında rekor kırmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha rolündeki oyuncusu Hilal Altınbilek annesinin fotoğrafını paylaşınca sosyal medyaya damga vurdu.
“KARDEŞİ GİBİ“
Sevilen güzel oyuncu Hilal Altınbilek sosyal medya üzerinden annesini paylaştı; annesini görenler “Kardeşi gibi“ yorumunu yaptı....
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