HİNDİSTAN’DA 6 KİŞİ 8 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRMEKTEN SUÇLU BULUNDU
Hindistan'da 8 yaşındaki bir kız çocuğunu tecavüz edip öldürmekle suçlanarak yargılanan 8 kişiden altısı suçlu bulundu. Suçlu bulunanlar arasında emekli bir devlet memuruyla 4 polis de var.
Müslüman göçebe bir kabileye mensup kız çocuğunun cesedi, 2018 yılının Ocak ayında Kathua kenti yakınlarında bir ormanda bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklanmıştı. Yapılan soruşturmanın arından emekli bir devlet memuruyla dört polisin de aralarında bulunduğu zanlılar çıkarıldıkları mahkemece suçlu bulundu....
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