Hindistan'da 8 yaşındaki bir kız çocuğunu tecavüz edip öldürmekle suçlanarak yargılanan 8 kişiden altısı suçlu bulundu. Suçlu bulunanlar arasında emekli bir devlet memuruyla 4 polis de var.

Müslüman göçebe bir kabileye mensup kız çocuğunun cesedi, 2018 yılının Ocak ayında Kathua kenti yakınlarında bir ormanda bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklanmıştı. Yapılan soruşturmanın arından emekli bir devlet memuruyla dört polisin de aralarında bulunduğu zanlılar çıkarıldıkları mahkemece suçlu bulundu....



































