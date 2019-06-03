Hindistan'da öfkeli kalabalık “İnek eti yiyorsunuz“ diyerek oruç açan Müslüman gençlere saldırdı. Müslüman gençler, yemeklerinde et olmadıklarını söylemelerine rağmen saldırganlar tarafından darp edildi. Olay anı çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu k