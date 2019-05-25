HİNDİSTAN’DA SIĞIR ETİ TAŞIYAN MÜSLÜMANLAR ÖLÜMÜNE DÖVÜLDÜ
Hindistan'da bir grup saldırgan, 'sığır eti taşıdıkları' iddiası ile Müslüman olan 3 kişiyi ölümüne darp etti.
Hindistan'da bir grup saldırgan, 'sığır eti taşıdıkları' iddiası ile Müslüman olan biri kadın, 3 kişiyi ölümüne darp etti. Hindistan polisi olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Saldırganlardan 4'ü tutuklandı....
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