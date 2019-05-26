Evlere girip hırsızlık yapan zanlıların bir apartman sakini tarafından silahla kovalandığı görüntüler kameraya yansıdı. Hırsızlar polis ekiplerinin operasyonuyla kısa sürede yakalandı.

Zeytinburnu'nda evlere dadanan 2 hırsızlık zanlısının bir apartman sakini tarafından silahla kovalanması kameralara yansıdı. Polisin operasyonuyla yakalanan şüphelilerden birinin 45 ayrı suçtan kaydığı olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden birisi tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı....



































