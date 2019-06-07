HOBİ OLARAK AKZAMBAK YETİŞTİRMEYE BAŞLADI, TALEPLERE YETİŞEMİYOR
Tokat'ta hobi olarak başladığı Akzambakları çoğaltan Fikret Aydemir, yurt içi ve yurt dışından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.
Akzambaklar şehri Tokat'ta, nesli tükenme tehlikesi altına olan Akzambak çiçeği bağ ve bahçelerde çoğaltılmaya çalışılıyor. Çok az sayıda kişinin ticari olarak uğraştığı zambak çiçeklerinin soğanından yaprağına, yağından polenine para ediyor. Yağı ilaç sanayinde, poleni boya sektöründe yaprakları parfüm sanayinde değerlendirilen zambakların soğanı da bahçesini süslemek isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor....
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