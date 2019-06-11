Hollanda İstismarla Mücadele Vakfı, Adalet Bakanlığı'nın “suç unsuru bulunmadığı“ gerekçesiyle yasaklamayı reddettiği “pedofili el kitabı“ için mahkemeye başvuruyor. Kitapta, “pedofillerin çocuklara nasıl ulaşabileceği, dikkat çekmeden nasıl cinsel istism