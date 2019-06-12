HOLLANDA’DA FUTBOLCU DÖVEN YAN HAKEME 3 YIL SAHALARDAN MEN CEZASI
Hollanda Futbol Federasyonu, görev aldığı bir maçta yaşanan kavga sırasında kalecilerden birini döverek beyin sarsıntısı geçirmesine neden olan yan hakeme, 3 yıl sahalardan men cezası verdi. Yan hakem, fiziksel şiddet ve saldırı suçlamasıyla Ağustos ayınd
Mart ayı sonunda, Haarlem Geel-Wit ve Hoofddorp UNO takımları arasında oynanan amatör küme maçında kavga çıktı. 34 yaşındaki yan hakem, bayrağını fırlatarak futbolcuların arasına daldı. Geel-Wit takımı üyesi olduğu ortaya çıkan yan hakem, rakip takımın kalecisinin kafasına arkadan sert bir şekilde vurarak onu yere düşürdü....
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