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Hong Kong’Ta Polis Göstericilere Plastik Mermiyle Müdahale Etti: En Az 22 Yaralı
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Hong Kong’ta polis göstericilere plastik mermiyle müdahale etti: En az 22 yaralı

HONG KONG’TA POLİS GÖSTERİCİLERE PLASTİK MERMİYLE MÜDAHALE ETTİ: EN AZ 22 YARALI

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesine ilişkin tartışmalı yasa tasarısını protesto gösterilerinde polisin müdahalesi sert oldu. Göstericilere müdahale esnasında 22 kişi yaralandı.

Tarih : 12 Haziran 2019, 19:10
Puan Ver : Hong Kong’Ta Polis Göstericilere Plastik Mermiyle Müdahale Etti: En Az 22 Yaralı(9/10)5

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesine ilişkin tartışmalı yasa tasarısını protesto gösterileri geniş katılımla sürüyor. Polis göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Hong Kong polisinin uzun yıllardır ilk kez plastik mermi kullandığı müdahalede en az 22 gösterici yaralandı....

















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