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Huawei’den en iyi olma itirafı: Biraz daha zamana ihtiyacımız var

HUAWEİ’DEN EN İYİ OLMA İTİRAFI: BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR

ABD yaptırımları ile mücadele eden Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'den bir itiraf geldi. Şirketin baş stratejistlerinden Shao Yang, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmak biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Tarih : 11 Haziran 2019, 10:50
Puan Ver : Huawei’Den En İyi Olma İtirafı: Biraz Daha Zamana İhtiyacımız Var(8/10)4

Çinli Huawei Technologies, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna gelmek için biraz daha zamana ihtiyaçları olacağını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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