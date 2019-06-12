HURDA İNDİRİMİNE VE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ CEZALARINA İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
TBMM'de görüşülen ve onaylanan torba yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Torba Yasa kapsamında hurda indiriminde terkin edilecek tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıktı. Bununla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen cezalar da iptal oldu....
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