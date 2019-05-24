Dün Cezaevinden Çıktı Bugün 11 İş Yerini Soydu! Kasaptan Girdi, Balıkçıdan Çıktı
15 Yaşındaki Genç, Av Tüfeği İle Öz Çekim Yapmak İsterken Kendini Vurdu
Hüseyin Avni Aker Stadı 22 Milyon Tl’Ye Millet Bahçesi Oluyor
Kediyi Yere Vurarak Öldüren Caniye 2 Yıl Hapis Cezası Verildi
Kktc Başbakanı’Nın Eşi, Özel Mektupla Beraber Başbakana Sandalye Hediye Etti
Bursalı İş Adamı İlk Kargo İhracatında Paris’E 1 Ton Baklava Satışı Gerçekleştirdi
Canan Kaftancıoğlu: 23 Haziran İçin Oluşturulan Sandık Kurullarında Memur Olmayanlar Var
Beşiktaş’Ta Burak Yılmaz Şoku!
Oğlunu Elektrikli Süpürge Sapıyla Döverek Öldüren Babanın Müebbet Hapsi İstendi
Müge Anlı, 17 Yıl Önce Parka Terk Edilen Genç Kızı Ailesine Kavuşturdu
Transferi Bitiren Ali Koç, Emre Belözoğlu Buluşması!
İçişleri Bakanı Soylu: 8 Bin Bekçi Daha Alacağız
17 Yaşındaki Genç, Boğazındaki İple Fotoğraf Paylaşıp Kendini Astı
Son Dakika! Pkk’Lı Teröristlerden Havanlı Saldırı: 1 Asker Şehit
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cami Açılışında Konuştu: Hırsızlara Bu İşi Bırakmayacağız
Bakan Soylu’Dan, İmamoğlu’Na ’Demirtaş’ Tepkisi: 3 Tane Oy Alacağım Diye ’Politikasını Beğeniyorum’ Demekle Olmaz
Saadet Partisi’Nin İstanbul Adayından, Binali Yıldırım’A Yanıt: Hadi Oradan
Şener Özbayraklı’Dan Fatih Terim’E Transfer Telefonu
Atatürkçü Düşünce Derneği, Tartışma Yaratan Dersim Kararının İptali İçin Mahkemeye Başvurdu
İnternetten Öğrendiği Tayland Usulü Dondurma, Geçim Kaynağı Oldu

Hüseyin Avni Aker Stadı 22 Milyon TL’ye Millet Bahçesi Oluyor

HÜSEYİN AVNİ AKER STADI 22 MİLYON TL’YE MİLLET BAHÇESİ OLUYOR

1951 yılında yapılan ve 1967 yılından 2017 senesine kadar Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılacak millet bahçesinin maliyeti belli oldu. TOKİ'nin açtığı ihale 21 milyon 956 bin liraya Aslanlar İnşaa

Tarih : 24 Mayıs 2019, 17:20
Puan Ver : Hüseyin Avni Aker Stadı 22 Milyon Tl’Ye Millet Bahçesi Oluyor(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Millet Bahçeleri“ projesi kapsamında TOKİ tarafından Trabzon ve Sivas'ta yapılacak millet bahçeleri için açılan ihaleler sonuçlandı. Trabzon'da eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın 64 bin 455 metrekarelik yerine yapılacak Ortahisar Millet Bahçesi için 29 Mart 2019'de ihale düzenlendi. İhale 2 bin 603 metrekarelik millet kıraathanesi, restoran, tribün, kahve ve çay evi, atölye inşaatları ile 64 bin 455 metrekarelik alanda millet bahçesi genel alt yapı işlerini kapsıyordu....

















Etiketler: Hüseyin  Avni  Aker  Stadı  22  Milyon  Tl’Ye  Millet  Bahçesi  Oluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER