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İbb Hangi Aracın Hangi Köprüyü Kullanacağına Dair Grafik Yayınladı
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İBB hangi aracın hangi köprüyü kullanacağına dair grafik yayınladı

İBB HANGİ ARACIN HANGİ KÖPRÜYÜ KULLANACAĞINA DAİR GRAFİK YAYINLADI

İBB, 2. sınıf araçların 15 Temmuz Şehirler Köprüsü'nden geçebileceğini 31 Mayıs'ta açıklamıştı. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, UKOME Kararı sonrası köprülerden geçiş yapacak örnek araç türleri hakkında grafik yayınladı.

Tarih : 11 Haziran 2019, 16:10
Puan Ver : İbb Hangi Aracın Hangi Köprüyü Kullanacağına Dair Grafik Yayınladı(7/10)3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), boğaz köprülerinden geçen araçlarla ilgili düzenleme yaptı. Boğaz köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifi üzerine hazırlanan düzenleme 31 Mayıs'ta duyuruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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