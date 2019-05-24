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İBB, İMAMOĞLU’NUN ’BORÇ VE İSRAF’ İDDİALARINA RAKAMLARLA CEVAP VERDİ!


İBB, İmamoğlu’nun ’Borç ve İsraf’ İddialarına Rakamlarla Cevap Verdi!
Tarih : 24 Mayıs 2019, 13:50
Puan Ver : İbb, İmamoğlu’Nun ’Borç Ve İsraf’ İddialarına Rakamlarla Cevap Verdi!(6/10)2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun birçok konuşmasında iddia ettiği “borç ve israf“ konusuyla ilgili açıklama yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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