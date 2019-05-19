İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan belediyeye ait lojmanların şirketlere bedelsiz kiralandığı haberlerine yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, “Sayıştay raporu, İBB'ye ait 20 bin metrekarelik lojmanların yandaş şirketler tarafından bedelsiz olarak kullanıldığını ortaya çıkardı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. “ ifadeleri kullanıldı....



































