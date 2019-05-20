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İBB’den Suriyeliler İçin Özel Mezar Alanı Uygulaması

İBB’DEN SURİYELİLER İÇİN ÖZEL MEZAR ALANI UYGULAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Avrupa Yakası'ndaki Kilyos Mezarlığı ile Anadolu Yakası'ndaki Hekimbaşı Mezarlığının içinde, Suriyelilerin mezarları için özel bir bölüm ayırdığı ortaya çıktı.

Tarih : 20 Mayıs 2019, 13:00
Puan Ver : İbb’Den Suriyeliler İçin Özel Mezar Alanı Uygulaması(9/10)5

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Suriyelilerden gelen yoğun talep sonrası, Suriyelilere özel mezarlık alanı uygulamasına gitti. Suriyeliler için Kilyos Mezarlığının bir bölümü ile Hekimbaşı Mezarlığının bir bölümü tahsis edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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