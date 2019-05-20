İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Avrupa Yakası'ndaki Kilyos Mezarlığı ile Anadolu Yakası'ndaki Hekimbaşı Mezarlığının içinde, Suriyelilerin mezarları için özel bir bölüm ayırdığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Suriyelilerden gelen yoğun talep sonrası, Suriyelilere özel mezarlık alanı uygulamasına gitti. Suriyeliler için Kilyos Mezarlığının bir bölümü ile Hekimbaşı Mezarlığının bir bölümü tahsis edildi.

Kaynak: haberinburada....