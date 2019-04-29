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İç Giyim İhracatında Hedef 800 Milyon Dolara Yükseldi

İÇ GİYİM İHRACATINDA HEDEF 800 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, iç giyim ihracatında 2019 hedefinin 800 milyon dolar olduğunu söyledi.

Tarih : 29 Nisan 2019, 20:40
Puan Ver : İç Giyim İhracatında Hedef 800 Milyon Dolara Yükseldi(6/10)2

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, 2018'de Türkiye'nin toplam iç giyim ihracatının 646 milyon dolar olduğunu. 2019 yılı için nedefi “800 milyon dolara“ yükselttiklerini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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