İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, iç giyim ihracatında 2019 hedefinin 800 milyon dolar olduğunu söyledi.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, 2018'de Türkiye'nin toplam iç giyim ihracatının 646 milyon dolar olduğunu. 2019 yılı için nedefi “800 milyon dolara“ yükselttiklerini açıkladı.

Kaynak: haberinburada....