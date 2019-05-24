Kağıthane'de muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni bekçi alımı yapılacağını söyledi. Soylu, “8 bin bekçi daha alacağız. Bir taraftan sokaklarda güvenliği, asayişi, gecenin huzurunu bekçilerle sağlıyoruz....



































